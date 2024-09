Bancarelle, musica e porchetta: a Cuasso al Piano arriva la Festa delle Corti

Una domenica alla scoperta di Cuasso al Piano con una giornata di festa tra musica, buon cibo, laboratori per bambini e oltre 30 espositori sparsi con le loro bancarelle per le viette del centro storico.

Domenica 29 settembre – dalle 10 alle 20 – torna a Cuasso al Piano la Festa delle Corti, un’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Cuasso che ogni anno propone una festa d’autunno in una delle molte frazioni del comune.

«E’ un’iniziativa per i cittadini di Cuasso ma anche per chi non conosce il paese e potrà scoprirlo con le sue belle corti antiche ristrutturate che conservano ancora pozzi e lavatoi – spiega il presidente della Pro loco Pino Caprino – Ci saranno tanti momenti di intrattenimento e le proposte gastronomiche che permetteranno di pranzare insieme, con la porchetta della Pro loco e la polenta degli Alpini».

Nell’area stand, vicino alla chiesa parrocchiale, si potranno gustare diverse specialità, tra le quali panini con la salamella, patatine, porchetta, taglieri, polenta e zola o polenta carbonera.

Nel centro chiuso al traffico ci saranno anche la musica live di “Ace Lads” una giovane rock band sostenuta dalla Pro loco di Cuasso che suonerà alle 17 e un Dj set in piazza Pedoja per un viaggio nel mondo della musica con Silvano Sil Scalabrini e Street Radio Station. Per l’occasione resterà aperta e si potrà visitare l’antica chiesa di San Giacomo, la più antica del paese.

L’asilo di Cuasso al Piano e Sara terranno dei laboratori per i bambini in piazza Pedoja con questi orari indicativi: dalle 10,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

Il centro storico sarà chiuso al traffico e quindi si consiglia di parcheggiare nella zona delle scuole o del cimitero.

