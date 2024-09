Camminando in Valle Olona in compagnia dello Scoiattolo

Un bel pomeriggio camminando lungo un tratto della Via Francisca da Lonate Ceppino a Fagnano Olona, alla scoperta di luoghi naturali suggestivi e testimonianze storiche che non tutti conoscono. E’ l’esperienza vissuta dalle oltre 50 persone che ieri pomeriggio hanno aderito alla camminata lungo un suggestivo tratto della ciclabile della Valle Olona, primo di tre eventi organizzati dal Raviolificio Lo Scoiattolo con Varesenews per celebrare in un modo diverso e divertente i 40 anni dell’attività.

Dopo la passeggiata l’arrivo all’approdo dei Calimali, sul fiume Olona, con uno spettacolo teatrale di Martin Stigol per i molti bambini che hanno partecipato alla camminata e un assaggio dei prodotti del raviolificio preparati al momento dagli chef dello Scoiattolo. Due momenti entrambi molto apprezzati dai partecipanti, come ci ha scritto questa mattina una lettrice. Ugualmente molto apprezzata (dai bambini ma non solo) la presenza del simpatico scoiattolone mascotte dell’azienda, che ha incantato i bambini.

All’arrivo, dopo il rientro a Lonate Ceppino effettuato in pullman, ai partecipanti è stato offerto un gentile omaggio con ravioli e gadget offerti dallo Scoiattolo per riassaggiare a casa propria i raviolini di vitello, i ravioli con burrata e buccia di limone e quelli altrettanto buoni con formaggio di capra e cipolle caramellate.

Quello di sabato è stato il primo di tre appuntamenti dell’iniziativa “In viaggio con Scoiattolo”: la seconda tappa (a fine ottobre) prevede una visita al Raviolificio Lo Scoiattolo e la terza – l’8 novembre nell’ambito del Festival Glocal – una degustazione dei migliori prodotti dell’azienda.