Castellanzese sconfitta 2-0 a Ospitaletto

L’esordio nella nuova stagione della Castellanzese di Mister Corrado Cotta sul campo dell’Ospitaletto termina con la vittoria dei padroni di casa per due reti a zero.

A decidere il match i gol di Messaggi al primo minuto di gioco e di Guarneri nella ripresa.

Nei minuti di recupero della ripresa Bertazzoli colpisce il palo su calcio di rigore, assegnato per il fallo di Rodolfo Masera su Cerri.

CRONACA

Pronti-via e i padroni di casa trovano il vantaggio con Messaggi, bravo a liberarsi del suo diretto marcatore sulla fascia sinistra e ad accentrarsi prima di far partire il tiro sul quale Mangano non riesce a arrivare.

L’Ospitaletto gioca di ripartenza cercando di sfruttare gli spazi lasciati dai neroverdi, che provano a spingersi in avanti alla ricerca della rete del pareggio ma la risposta neroverde è solamente nella sforbiciata di Longo – ben servito da Rusconi – sul quale si oppone il portiere orange evitando così che il pallone termini in fondo alla rete.

La ripresa vede ancora i padroni di casa andare vicini al raddoppio con il tiro di Panatti dalla distanza ma Mangano è attento e blocca la conclusione del capitano ospitalettese.

La Castellanzese prova a impensierire gli avversari con Chessa – inserito al posto di Lacchini – ma la punizione del numero sette neroverde dalla trequarti si spegne sul fondo del campo.

E’ invece il neo entrato Guarneri a mettersi in mostra e a firmare il 2-0 per l’Ospitaletto, sfruttando un errore in disimpegno di Chessa sulla trequarti difensiva e a depositare il pallone alle spalle di Mangano con un preciso tiro a giro all’incrocio.

I neroverdi hanno la possibilità di riaprire il match a sette dalla fine con l’assist di Di Coste per Boccadamo ma la conclusione di quest’ultimo dall’interno dell’area piccola finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Bonardi.

La squadra di casa potrebbe triplicare le marcature nei minuti di recupero su calcio di rigore, assegnato per il fallo di Rodolfo Masera su Cerri, ma il tiro dagli undici metri di Bertazzoli si infrange sul palo.

Termina con la vittoria dell’Ospitaletto per due reti a zero il primo match della nuova stagione con la Castellanzese ora attesa dalla partita casalinga contro la Pro Sesto.

TABELLINO

OSPITALETTO – CASTELLANZESE 2–0 (1-0)

RETI: 1’ pt Messaggi (O), 23’ st Guarneri (O)

OSPITALETTO (4-3-3): Bonardi; Gualandris, Lucenti, Bakayoko, Lleshaj; Cantamessa, Panatti, Mozzanica (19’ st Guarneri); Messaggi (42’ st Cerri), Gobbi (39’ st Bertazzoli), Peli (33’ st Qeros). A disposizione: Zorzi, Gritti, Righetti, Martinetti, Kwetshu. Allenatore: Andrea Quaresmini

CASTELLANZESE (3-5-2): Mangano; Robbiati, Gritti, Bernardi; Boccadamo, Castelletto, Lacchini (12’ st Chessa), Di Coste (36’ st Ruschena), Rusconi (24’ st Fall); Serra (24’ st Rodolfo Masera), Longo (31’ st Gueye). A disposizione: Poli, Cucco, Giomi, Confalonieri. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Marco Zini di Udine; assistenti Vincenzo Pone di Nola e Carmela De Rosa di Napoli

AMMONITI: 23’ pt Lacchini (C), 36’ pt Lleshaj (O), 27’ st Di Coste (C), 42’ st Boccadamo (C)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 2’ + 4’