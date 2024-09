Chiusura dell’allacciamento tra A8 e A26

Sull’autostrada A8 Milano-Varese dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Cavaria, percorrere la SP26 ed entrare alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In ulteriore alternativa, uscire a Gallarate e rientrare in direzione di Varese, per poi immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

La chiusura è resa necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.