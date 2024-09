“Ci lascia il pioniere della protezione dai fulmini, fondatore di Ingelva e ideatore della tecnologia made in Varese”

L’ingegnere Mario De Bernardi è venuto a mancare domenica 22 settembre all’età di 91 anni. Si tratta di delle menti brillanti che hanno permesso alla nostra provincia di distinguersi per capacità di invenzione e innovazione. in particolare De Bernardi ha legato per sempre il suo nome e il lavoro di sperimentazione sul Campo dei Fiori alla “fulminologia”, un termine da lui stesso coniato. Pubblichiamo il ricordo della sua figura che ne fanno gli imprenditori che tutt’oggi portano avanti lo sviluppo della sua invenzione più importante.

Una vita dedicata all’innovazione tecnologica ed alla sicurezza

L’ing. Mario De Bernardi è stato un protagonista di spicco nel panorama scientifico e tecnologico italiano ed internazionale, distinguendosi per la sua capacità di guardare al futuro con passione e lungimiranza. A Varese, fondò Ingelva Srl, azienda leader nella protezione da fulmini e sovratensioni. La sua invenzione rivoluzionò il settore garantendo sicurezza e protezione a migliaia di clienti. Ancora oggi, quella stessa invenzione si trova nel cuore tecnologico delle soluzioni Ingelva, la stessa azienda che, grazie a nuovi soci, continua oggi la missione di sicurezza intrapresa dal fondatore più di 70 anni fa.

Un precursore nell’ambito delle fulminazioni e dei cambiamenti climatici

Il suo contributo scientifico non si è limitato all’ambito tecnico. De Bernardi coniò il termine “fulminologia” e fu tra i primi ad esplorare gli effetti dei cambiamenti climatici in relazione alle fulminazioni, proponendo soluzioni avanzate e visioni innovative per affrontare i rischi connessi agli eventi atmosferici estremi. La sua passione per la ricerca e il progresso ha permesso ad Ingelva di continuare ad essere ancora oggi un’azienda all’avanguardia in grado di offrire risposte concrete alle nuove sfide ambientali.

L’impegno per il futuro: il suo lascito per la sicurezza di tutti

La sua eredità rappresenta per Ingelva non solo un grande onore, ma anche una responsabilità: continuare ad innovare, proteggere e portare avanti la sua visione di sicurezza che ha permeato la sua più grande invenzione ovvero lo scudo Antimpatto® e la sua caratteristica di prevenzione totale dai fulmini. Il nostro impegno sarà quello di affrontare le sfide future con lo stesso spirito pionieristico che ha contraddistinto la sua vita, le sue idee e la sua carriera.