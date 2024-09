E’ morto Mario de Bernardi, il geniale inventore varesino dello scudo contro i fulmini

È scomparso domenica 22 settembre 2024, nella sua casa di Varese, all’età di 90 anni, l’ingegnere Mario De Bernardi: un uomo che ha lasciato un segno profondo nel campo della tecnologia e della sicurezza, grazie alla sua rivoluzionaria invenzione dello “scudo” antifulmine, un sistema di protezione che oggi tutela migliaia di luoghi in tutto il mondo.

Nato e cresciuto a Varese, De Bernardi ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio delle scariche elettriche, e nel 1947, da giovanissimo radioamatore, al Campo dei Fiori di Varese, fece una fondamentale scoperta: quella che i fulmini non erano solo fenomeni elettrostatici, ma elettrodinamici. La scoperta gli permise di porre le basi per la sua prima invenzione industriale in questo campo: l’antenna parafulmini anti-impatto. una scoperta tanto “avanti” che ancora oggi molti la considerano una tecnologia di assoluta avanguardia.

Nel 1958 fonda poi l’azienda Ingelva, acronimo di Ingegneria Elettronica Elettrotecnica di Varese, che ha installato migliaia di “scudi” made in Varese nel mondo. Ancora oggi la sua invenzione continua a essere un punto di riferimento nel settore: l’invenzione di de Bernardi è infatti ancora sviluppata e commercializzata dall’azienda gallaratese Euthalia.

I funerali di Mario De Bernardi si terranno nella Chiesa parrocchiale Padre Kolbe, mercoledì 25 settembre alle 10.30, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 10.15. Chi desidera portare un ultimo saluto potrà farlo presso la Casa Funeraria di Via Mulini Grassi 10, Varese.

