Comincia l’anno scolastico nelle scuole dell’infanzia di Varese

È iniziato ufficialmente l’anno scolastico anche per i più piccoli delle scuole dell’infanzia di Varese. Questa mattina, giovedì 5 settembre, bambini e bambine hanno fatto il loro ingresso nei nidi e nelle materne della città, accompagnati dall’emozione dei genitori e accolti calorosamente dalle educatrici.

In quest’occasione, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha visitato le scuole Don Milani, Scarabocchio e Ponti insieme all’assessora Rossella Dimaggio e al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano. «Buon anno a tutti i bambini e bambine che questa mattina hanno cominciato l’avventura nei nidi e nelle materne di Varese – ha detto Davide Galimberti – Questo è un momento emozionante sia per loro che per i genitori».

Il sindaco ha inoltre annunciato alcune novità per quest’anno scolastico, tra cui il potenziamento dei servizi parascolastici, della mensa e l’avvio del pre e dopo scuola in alcune strutture. «Questo per poter garantire ai genitori servizi sempre moderni, efficienti e che concilino al meglio il tempo delle famiglie, tenendo però sempre al centro i nostri bambini».

NOVITÀ PER I GENITORI CHE LAVORANO: DUE POLI SCOLASTICI CON ORARIO DI APERTURA DALLE 7 ALLE 18

Le novità accennate dal sindaco sono di grande interesse soprattutto per i lavoratori i cui orari standard hanno sempre rappresentato una difficoltà: «In alcune scuole dell’infanzia abbiamo istituito, in via sperimentale, dei pre-prescuola e dei dopo-doposcuola – ha infatti precisato Rossella Dimaggio – in alcuni nidi e in alcune scuole dell’infanzia della città: una sperimentazione nata da lunghe chiacchierate con rappresentanti di lavori particolari, come ospedale università, lavoro frontaliere. Poi abbiamo individuato due poli scolastici virtuali, in viale Aguggiari e a Giubiano, dove nelle scuole, primaria, infanzia e nidi gli orari saranno dalle 7 alle 18. Vedremo come va: è una sperimentazione, la terremo monitorata».