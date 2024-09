Consumo di suolo, l’esempio (da non seguire) di Cairate. Se ne parla con Legambiente al teatro

I Circoli Legambiente di Busto Arsizio e Cassano Magnago, in collaborazione con la pro Loco di Cairate, hanno organizzato una serata per discutere del problema del consumo di suolo in Lombardia; un problema che sembra inarrestabile e che vede ogni anno la cementificazione di suolo vergine con perdita di aree agricole e biodiversità.

Si è preso spunto dal progetto approvato dal Comune di Cairate che prevede la costruzione, su oltre 90.000 mq di superficie in parte bosco ed in parte, in passato, coltivata, di un supermercato, un edificio dedicato alla ristorazione e tre capannoni.

E’ un caso emblematico di quanto sta accadendo più in generale anche nei nostri territori con il proliferare di capannoni per la logistica e strutture di vendita al dettaglio nonostante, di queste ultime, ne esistano più di una dozzina fra Cairate, Cassano M. e Fagnano O.

I tre relatori, l’ingegnere ambientale Andrea Bonizzoni, il biologo Sergio Luoni ed il coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia Damiano Di Simine affronteranno i vari aspetti del problema e le possibili alternative.

L’incontro si terrà giovedì 12 settembre, alle ore 21, presso il teatro “Padre Giacomo Martegani” in via Giuseppe Alberti 6 a Cairate.