Controlli nella zona della stazione di Gallarate: sanzioni a ubriachi e disturbatori

Intenso weekend per la polizia locale nell’area della stazione ferroviaria di Gallarate; da giovedì sera, ha preso il via, infatti, il progetto “Stazioni Sicure”, frutto dell’accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Comune di Gallarate, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate, nelle aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi.

Novantotto i soggetti controllati tra giovedì 5 settembre e sabato sera 7 settembre; un servizio di presidio che si è protratto sino a mezzanotte e che ha visto anche l’impiego dell’Unità Cinofila in dotazione al Comando di via Ferraris.

Denunciato un uomo di nazionalità nigeriana, già noto alle forze dell’ordine, pizzicato con quattordici grammi di cannabis nello zaino. Sei le sanzioni emesse per ubriachezza manifesta, utilizzo di musica ad alto volume, grida e schiamazzi, e la violazione di norme del regolamento di Polizia Urbana. Quattro gli ordini di allontanamento imposti dalla Polizia Locale, uno dei quali violato dal trasgressore, con conseguente ulteriore sanzione amministrativa.

Un cittadino sudamericano è stato sorpreso con musica ad alto volume, emessa tramite una cassa audio di grandi dimensioni, collegata tramite bluetooth al proprio apparecchio telefonico. I suoni, percepibili dalla via Cavour fino all’ingresso della stazione ferroviaria, erano usati dall’uomo per accompagnare un “party” improvvisato di birra e musica, tenuto con altri tre connazionali.

Nel corso della serata un minore è stato oggetto di segnalazione alla Procura Minorile poiché sorpreso, tra le vie Borghi e Cavour, mentre bivaccava con numerose bottiglie di birra.

Per quanto riguarda i controlli sulla strada, sono stati oltre 140 i veicoli controllati, con 29 violazioni contestate. Tra queste, si segnala l’attenzione per l’uso dei seggiolini per bambini ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Due i veicoli sottoposti a fermo mentre un conducente, in evidente stato di ebrezza, è stato denunciato per il rifiuto a sottoporsi al test per la determinazione del livello alcolico. Due le patenti ritirate.

Infine, durante il presidio del territorio un uomo in grave crisi depressiva è stato soccorso dagli agenti, che sono rimasti accanto al giovane, fornendo ausilio agli operatori del 118 intervenuti sul posto.