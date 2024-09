Coppa Bernocchi a Legnano: Thomas, Matthews e Hirschi, il terzetto da battere

Si avvicina l’appuntamento con la 105° Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM di lunedi’ 7 ottobre, gara su strada che riunisce a Legnano i migliori talenti del panorama ciclistico internazionale in una emozionante sfida che ne mette alla prova resistenza e strategia. Seconda tappa del Trittico Regione Lombardia aperto come sempre dalla Coppa Agostoni (domenica 6 ottobre) e chiuso dalla Tre Valli Varesine (martedi 8 ottobre), la manifestazione è un momento imperdibile per gli appassionati di questo sport.

I BIG AL VIA

Il primo grande nome a confermare la propria partecipazione è il francese Benjamin Thomas, medaglia d’oro olimpica nell’omnium a Parigi 2024. Classe 1995, lo specialista delle gare endurance su pista in forza alla Cofidis giunto ai piedi del podio nella staffetta mista ai Campionati Mondiali di Zurigo in corso di svolgimento in questi giorni, vanta ben cinque titoli mondiali – due nell’omnium, due nell’americana e uno nella corsa a punti-, e nove titoli europei. Il bronzo olimpico nell’americana a Tokyo 2020 lo inserisce di diritto nella lista dei favoriti in questa edizione della Coppa Bernocchi.

A dargli del filo da torcere, Michael Matthews, velocista australiano del Team Jayco AIUla (nella foto). Soprannominato Bling per il suo sorriso contagioso, l’aussie di Canberra ha consolidato la propria reputazione nel ciclismo mondiale con il trionfo di ieri nella staffetta mista ai Campionati del Mondo di Zurigo; e quello alle medaglie mondiali è un vero e proprio abbonamento per Matthews che inizia ad inanellare successi da U23 con il titolo assoluto di categoria nella prova in linea in casa, a Melbourne 2010.

Marc Hirschi, classe 1998, è il terzo asso nella manica della U.S. Legnanese 1913. Cresciuto nel BMC Development Team e ora in forza all’UAE Team Emirates, lo svizzero ha avuto finora un 2024 stellare a conferma di uno stato di forma fisica e mentale particolarmente buono.

Con l’emozione che cresce in vista della Coppa Bernocchi, il presidente della US Legnanese, Luca Roveda, ha lasciato intendere che ci saranno ulteriori annunci sui nomi di spicco che parteciperanno alla prova: alcune trattative sono già state chiuse ed è solo questione di giorni per le rivelazioni; ma i giochi sono ancora aperti con altri professionisti delle due route che potranno rendere questa gara ancora piu’ memorabile e spettacolare.