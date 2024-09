Corse saltate per lo sciopero e guasti: lunedì difficile per i pendolari della provincia di Varese

Treni soppressi per lo sciopero, che non partiranno. Ma anche guasti su alcune linee ferroviarie hanno causato problemi di prima mattina ai viaggiatori della Provincia di Varese.

Dalle ore 3 di lunedì 30 settembre alle ore 2 di martedì 1° ottobre le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di lunedì, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Sulla linea Malpensa – Milano Cadorna si segnala un ritardo di 12 minuti a causa di un guasto tecnico, mentre sono due le corse con problemi sulla Malpensa – Milano Centrale: il 2922 ha 14 minuti di ritardo, il 2924 non partirà per intervento di manutenzione ordinaria.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano il treno 2416 (Milano 8.25-Domodossola 10.09) non partirà a causa dello sciopero. Saltata per lo sciopero anche la corsa 26 da Laveno Mombello per Milano , e il 24520 sulla Novara-Milano-Trevigio.