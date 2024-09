Critiche al suo assessore a Samarate, il Movimento 5 Stelle contrattacca

«Per il Movimento Cinque Stelle, indipendentemente dalla questione economica oggigiorno normata da leggi nazionali, è motivo di orgoglio avere al proprio interno persone oneste che con dedizione, coerenza e responsabilità verso la propria cittadinanza, scelgono di mettersi totalmente al servizio di una Istituzione per poter espletare al meglio il compito che gli viene assegnato, sapendo di dover affrontare una situazione non facile lasciata in eredità dalle passate amministrazioni di centro-destra».

Il Movimento 5 Stelle fa quadrato intorno al “caso” di Alessio Sozzi, il suo assessore di Samarate, cittadina vicino a Malpensa, criticato per la scelta di dedicarsi a tempo pieno al suo incarico comunale, mettendosi in aspettativa dal proprio lavoro di dipendente (nella foto, Sozzi con il sindaco Alessandro Ferrazzi).

Scelta perfettamente legittima, quella di Sozzi, che è stata duramente criticata sul piano politico da Eliseo Sanfelice, ex amministratore comunale (ai tempi nell’Italia dei Valori), oggi animatore di uno spazio social locale.

La lettera del «cittadino-opinionista» (così viene definito dal Movimento 5 Stelle del territorio) viene duramente criticata dai pentastellati: «Più che una lettera di interrogativi si è trattato di una denuncia atta alla critica politica, forse dettata dall’amarezza per la recente sconfitta alle urne della parte politica a cui l’autore della lettera è vicino».

Quanto al merito della questione, il Movimento difende Sozzi, dice che «ha ritenuto necessario dedicare tutto il suo tempo per dare le adeguate risposte che i cittadini si aspettano da chi li amministra, in maniera coerente e responsabile», ovviamente usando una facoltà prevista.

«Stupisce con quanta laboriosità il cittadino abbia voluto evidenziare la questione economica -tra l’altro deliberata dalla maggioranza di centro-destra della passata amministrazione- quanto poco egli abbia apprezzato la coerenza, l’assunzione di responsabilità, il mettersi a disposizione dell’intera comunità di Samarate a tempo pieno, ascoltando i cittadini e i loro problemi quotidiani per poi portarli all’interno dell’attuale Giunta; e quanto egli non abbia compreso l’importanza di occuparsi di problematiche non solo inerenti alle sue competenze di Assessore allo Sport, alla Polizia municipale, ergo al complesso e rilevante tema della sicurezza».

Va ricordato che Sozzi è il primo assessore espresso dal Movimento 5 Stelle in provincia di Varese, dentro a una coalizione articolata (con Pd e civici). Un momento di passaggio importante per il Movimento all’ingresso nella “stanza dei bottoni”. Un passaggio che forse ha aiutato anche a comprendere il valore del servizio di amministratori per la comunità, fuori da certe semplificazioni ai tempi del “Vaffa”.