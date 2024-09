Cultura, buon cibo e solidarietà in fattoria: a Gerenzano un fine settimana per sostenere la Caritas

Sabato 28 e domenica 29 settembre all’azienda agricola AL.LA.GE. di Gerenzano (in via Risorgimento 208) si svolge l’edizione 2024 di “Beneficiamo”, un fine settimana con tantissime iniziative per grandi e bambini.

Ci saranno incontri, mostre, un’area giochi per i bambini, laboratori, sport, attività con gli animali come le mini lezioni di equitazione. e tanto altro, accompagnati da invitanti proposte gastronomiche (giro pizza, grigliata e altro) e dalla musica della banda di Gerenzano.

Un vero e proprio festival di solidarietà che con le attività proposte permetterà di raccogliere fondi da donare alla Caritas di Gerenzano per sostenere i suoi progetti. A questo link trovate tutto il programma