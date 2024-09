Da “bambino bomba” in Afghanistan a scrittore, a Besano la testimonianza di Walimohammad Atai

Venerdì 13 settembre, alle 20.30 all’area feste di via Enrico Fermi, la Biblioteca comunale di Besano organizza un incontro pubblico con Walimohammad Atai, educatore afghano e scrittore.

L’incontro dal titolo “Ho rifiutato il paradiso per non uccidere”, come l’omonimo libro scritto da Atai, è stato voluto dall’Amministrazione nell’ambito del ciclo di incontri con testimoni di eventi storici e di attualità che si tiene a Besano ormai da diversi anni con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su determinate tematiche o valori civili.

Walimohammad Atai, dopo un’infanzia vissuta nel pieno dell’oscurantismo talebano in Afghanistan, è riuscito a scappare dal paese alla ricerca di una nuova vita che ha trovato in Italia, dove è diventato educatore e ha ottenuto la cittadinanza. La sua è una testimonianza di tutto l’orrore e la paura in cui è sprofondato l’Afghanistan sotto il controllo dei Talebani, i quali proprio recentemente hanno istituito alcune leggi che penalizzano ulteriormente le donne, già discriminate e perseguitate in passato. Fanatismo e paura, ma anche speranza e rinascita. Una storia terminata positivamente per Walimohammad ma che, per molti afghani, resta ancora un incubo.

«Sarà una serata densa di contenuti sui quali riflettere – dice il sindaco di Besano Leslie Mulas – Il vergognoso disimpegno degli eserciti occidentali dall’Afghanistan senza che il paese fosse pacificato realmente ha solo causato altra morte e oppressione. Si è deciso di lasciare indietro un’intera popolazione per interessi politici. L’esperienza di Walimohammad ci aiuterà a comprendere quanto siamo fortunati ad vivere liberi e senza negazione dei diritti basilari».

Ingresso libero – Qui la locandina