Da Milano al Golfo Persico: WizzAir dal 2025 aprirà la rotta Milano Malpensa-Abu Dhabi

WizzAir , compagnia low cost, dal 2025 userà i nuovi A321XLR sulla rotta Milano Malpensa-Abu Dhabi: lo sostiene un articolo del sempre informato Leonard Berberi, del Corriere della Sera, che ha così anticipato l’annuncio che dovrebbe arrivare in conferenza stampa a Milano mercoledì.

L’A321XLR (Extra Long Range, foto Airbus) è pensato per coprire tratte a lungo raggio anche con una domanda non elevata, evitando il ricorso ai wide body. Per WizzAir sarebbe un passaggio significativo, su una rotta che amplia il raggio d’azione della compagnia oltre i tradizionali confini, l’Europa e l’area più vicina del Mar Rosso (la rotta da Malpensa al Golfo Persico prevede una distanza di 4.700 chilometri)

Secondo Berberi la compagnia riceverà a febbraio i primi dei quarantasette XLR ordinati: i primi voli decolleranno con la stagione summer 2025 (la stagione summer non è l’estate: in aviazione commerciale parte a fine marzo). Sulla rotta tra Milano e Abu Dhabi è attualmente operata esclusivamente da Etihad Airways.