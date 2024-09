Da Olgiate Olona al grande schermo. La storia del 12enne Andrea Condè, già protagonista di due film

Ha 12 anni, un sorriso contagioso e i capelli che variano dal biondo al rosso ed è già coprotagonista in due film che usciranno a breve. Lui è Andrea Condè di Olgiate Olona e che tra poco inizierà la seconda media alle scuole Schweitzer di Busto Arsizio.

L’orgoglio di papà Fabio e mamma Giuseppina sarà il figlio che farà litigare Giampaolo Morelli (per tutti l’ispettore Coliandro della serie cult andata in onda dal 2006 al 2021) e Carolina Crescentini con Nino Frassica a fare da psicoterapeuta, in Come far litigare mamma e papà, diretto da Gianluca Ansanelli. Il film in uscita l’11 settembre è una commedia in cui il 12enne olgiatese riveste il ruolo del figlio che tenta in tutti i modi di far separare mamma e papà per essere “come tutti gli altri compagni di classe” che lo aiutano in questa missione.

A fine dicembre, invece, Andrea sarà nuovamente sugli schermi con un film da feste di Natale che lo vede al fianco di Angelo Pintus (alla sua prima prova da attore protagonista), Tullio Solenghi, Andrea Perrroni e Maria Amelia Monti.

Papà Fabio è orgogliosissimo del suo Andrea che ha iniziato con le pubblicità: «Circa un anno fa tramite un’agenzia di Roma (la StudioEmme) abbiamo scoperto, io e mia moglie, di avere un talento in casa. Andrea purtroppo soffre di un disturbo della concentrazione e apprendimento e mai e poi mai avremmo immaginato che riuscisse a trovare il canale, la recitazione, per esprimere il suo potenziale nel migliore dei modi. In un anno circa ha affrontato una decina di casting riuscendo a vincerne due come attore protagonista in due commedie che usciranno al cinema. Ad Olgiate Olona sta crescendo una piccola stella grazie a Sara Martinelli dell’agenzia che lo ha supportato in questo cammino».

E noi facciamo gli auguri al giovanissimo Andrea che sembra avere tutte le carte in regola per andare lontano. Qui sopra potrete vederlo in azione nel trailer del film che uscirà tra pochi giorni.