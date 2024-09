Dall’8 al 15 settembre a Varese le celebrazioni per il settenario dell’Addolorata

Le celebrazioni per il Settenario dell’Addolorata dall’8 al 15 settembre segneranno il passaggio di testimone tra i due prevosti, Panighetti e Gioia, e come sempre saranno occasione per ricordare gli anniversari significativi di ordinazione di sacerdoti originari della Basilica, del decanato di Varese o che qui hanno svolto il proprio ministero.

«Nei nove anni da parroco e responsabile di Comunità qui a Varese – dice monsignor Luigi Panighetti, che sarà parroco a S. Nicola a Milano – quella del Settenario è sempre stata un’esperienza sempre molto forte di cammino ecclesiale insieme a Maria per l’annuncio del Signore».

Per le parrocchie della Comunità Pastorale – basilica, Bosto, Brunella e Casbeno – è anche l’occasione di dare il via all’Anno Pastorale. «Con la Messa delle 10 di domenica 8 settembre, presieduta dal nuovo Prevosto, mons. Gabriele Gioia. Accogliamo e affidiamo questo nuovo anno e il suo Ministero all’Addolorata».

Sono due gli appuntamenti con arte e cultura che arricchiscono il programma della settimana.

«Sempre domenica 8, in basilica, è previsto il Vespro d’Organo, col maestro Gabriele Conti e Sabato 14 alle 21 ci sarà la sacra rappresentazione, “La Passione”, produzione di Tra Sacro e Sacro Monte».

L’appuntamento di congedo di monsignor Panighetti come Prevosto, Decano e Responsabile della Comunità Pastorale S. Antonio abate sarà domenica 15 settembre, solennità della B. V. Maria Addolorata, quando presiederà la s. Messa delle 10.30 nella basilica di San Vittore (sono sospese le SS. Messe delle 10 e 11.30).

Al termine della celebrazione la Comunità ha organizzato un rinfresco di saluto.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

lunedì 09 settembre

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta don Paolo Bottelli, sacerdote novello

martedì 10 settembre

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Franco Gallivanone, Vicario Episcopale di Zona, alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese

mercoledì 11 settembre

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta don Alberto Miggiano, al termine del suo ministero nella Comunità Pastorale S. Antonio Abate

giovedì 12 settembre Memoria del Nome di Maria

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta don Agostino Ferrario

venerdì 13 settembre

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta don Carlo Garavaglia, al termine del suo ministero di Parroco

sabato 14 settembre Festa dell’Esaltazione della S. Croce

ore 10.00 S. Messa solenne con la presenza dell’UNITALSI e l’OFTAL in rappresentanza degli Anziani e gli Ammalati della Città, presieduta da mons. Ettore Malnati

ore 18.00 La santa messa vigiliare verrà celebrata alle ore 18 nella chiesa di Sant’Antonio Abate alla Motta

Il programma completo è disponibile sul sito www.santantonioabate.it e sui social della Comunità Sant’Antonio abate di Varese.