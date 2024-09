Dieci giorni di festa per i 70 anni dell’Oratorio di Gerenzano

Inizia in questo fine settimana la grande festa per i 70 anni dell’Oratorio San Filippo Neri di Gerenzano, che proseguirà con tantissimi appuntamenti sino alla fine di settembre.

Si comincia venerdì 20 settembre, con una messa speciale per le scuole cittadine, alle 19 nella chiesa parrocchiale. Alle 19,30 si apre il banco gastronomico all’Oratorio e alle 21 ci sarà il concerto di “Giovani Wannabe” tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari.

La festa prosegue sabato 21 settembre con la partenza della fiaccolata da Pavia a Gerenzano che vedrà impegnati i ragazzi dell’Oratorio; in serata tutti a far festa con le specialità del banco gastronomico (dalle 19,30) e il concerto di “Under house” alle 21.

Domenica 22 settembre la festa è tutta per i ragazzi della fiaccolata che saranno accolti alle 10 in San Giacomo per poi fare un tratto di cammino tutti insieme fino all’Oratrio, dove sarà celebrata la messa. Dopo il pranzo insieme alle 12,30 nel pomeriggio a partire dalle 14,30 sarà possibile seguire il laboratorio di Ciclofficina organizzato in collaborazione con la Fiab di Saronno.

La festa proseguirà con tanti eventi anche nel fine settimana del 27,28 e 29 settembre, per poi concludersi lunedì 30 settembre con il Rosario in Oratorio e l’affidamento dell’anno oratoriano a Maria.

Qui la locandina con tutto il programma