Doppio ribaltamento nel pomeriggio di domenica

Doppio ribaltamento in zona Gallarate/Malpensa. Nel pomeriggio di domenica 8 settembre sono stati due gli incidenti con un risultato simile: auto a testa in giù e guidatore trasportato in ospedale con ferite fortunatamente non gravi.

Il primo incidente alle 13.30 ha visto come protagonista un automobilista di 51 anni che si è ribaltato con la sua auto nel tratto tra la barriera di Gallarate Ovest e lo svincolo di Varese sul raccordo autostradale tra la A8 e la A26. Sul posto i soccorsi e gli uomini delle forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Gallarate.

Il secondo incidente poco dopo, intorno alle 14.15, questa volta protagonista una donna di 26 anni che si è ribaltata con la sua auto sulla superstrada di Malpensa all’altezza dell’uscita di Cardano al Campo in direzione aeroporto. Anche per lei mobilitati i soccorsi e il trasporto in ospedale a Gallarate.