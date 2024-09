È morto Renato Prestinoni: avvocato, ciclista e antifascista

È morto all’età di 81 anni Renato Prestinoni, decano degli avvocati varesini. Molto conosciuto a Varese sia per la sua attività professionale che per il suo impegno nella società civile. «Quando iniziò la professione – ricorda l’amico Rocco Cordì – era un giovane e brillante avvocato, sempre dalla parte dei più deboli e spesso concedendo anche gratuitamente la sua difesa. Rigoroso nella professione come nell’impegno politico non ha mai smesso di credere nei valori fondanti della sinistra».

Quando scoppiò la tempesta di Tangentopoli a Varese, Prestinoni fu nominato segretario provinciale del Pci, proprio perché era un uomo rigoroso e coerente, con un’etica che non ammetteva ambiguità di sorta. «Durante la tangentopoli varesina, quando anche alcuni esponenti del Pds di allora risultarono coinvolti, – continua Cordì – ci trovammo di fronte alla necessità di distinguere tra responsabilità individuale, immagine e onorabilità del partito. Io facevo parte della minoranza ma non avemmo dubbi nel proporre e sostenere la candidatura del compagno Prestinoni a segretario provinciale. In quel mare in burrasca Renato ha affrontato l’arduo compito (affidatogli con voto unanime da maggioranza e minoranza) con rigore politico e morale e pure con grande spirito di sacrificio perché per esercitare al meglio quel ruolo avrebbe dovuto ridurre il suo impegno professionale. Un ricordo indelebile».

Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Renato Prestinoni nella Sala del Commiato di Varese, Via Mulini Grassi 10, nella giornata di mercoledì 18 Settembre dalle ore 08.30 alle ore 18.30. La famiglia comunica che non si terrà cerimonia funebre.

Alla moglie Dianella e ai figli Andrea e Paola con Corinna, Luca, Chiara e Diego le più sentite condoglianze.

