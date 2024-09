Tragedia nel Lodigiano, Mariachiara Bossi travolta e uccisa da un’auto

Abitava a Milano ma era originaria del Gallaratese Mariachiara Bossi, la donna di 47 anni investita e uccisa da un’auto a Salerano sul Lambro, nel Lodigiano, attorno alla mezzanotte fra sabato e domenica.

La notizia è apparsa sui quotidiani locali e sul Corriere della sera nella giornata di domenica, e dai rilievi delle forze dell’ordine la donna era scesa dalla sua auto in panne lungo la Provinciale 115 nel paese della Bassa per un problema al suo veicolo: in quel momento sopraggiungeva un automobilista che non l’ha vista, travolgendola.

Per la vittima, che guidava una Opel Meriva, non c’è stato nulla da fare: vana la corsa in ospedale. L’automobilista, sotto shock, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi avvertendo il 112.

Mariachiara Bossi dai documenti risiedeva a Milano ma faceva parte di una conosciuta famiglia di costruttori, attiva fra Gallarate e Cardano al Campo. Era stata anche attiva in politica, candidandosi nelle file di Forza Italia nelle due città della zona di Malpensa.