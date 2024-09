Estate al top per il Team Undici nel Mondiale Supermoto

L’estate ha esaltato le prestazioni dei piloti del Team Undici asd, affiliato UISP, che hanno ottenuto brillanti prestazioni nel Mondiale Supermoto. Nei week end del 17 e 18 agosto ed in quello del 7 e 8 settembre si sono tenuti infatti rispettivamente i GP di

Germania e di Romania.



Sulla pista tedesca di St. Wendel il Team Undici ha ottenuto con Steve Bonnal la migliore prestazione di sempre, con il forte pilota francese che ha ottenuto un magnifico secondo posto nella S1GP, dietro solo al campione del Mondo in carica, dimostrando la propria crescita e anche della squadra. Inoltre il giovane francese con il successivo quarto posto ottenuto in Romania ha risalito la classifica generale raggiungendo il quarto posto assoluto nel Mondiale.

Belle prove anche degli altri riders Team Undici, anch’essi dopo queste due gare hanno confermato o migliorato le loro posizioni in classifica. Infatti il belga Roman Kaivers con belle prestazioni è sesto nel Mondiale, il francese Tim Szalai al settimo posto assoluto e secondo nella Rookie Cup (Under 24), e il giovanissimo pilota della Repubblica Ceca, Jan Ulman, con due grandi gare ha raggiunto l’11esima posizione in classifica generale e la quinta nella Rookie Cup.

Quindi trasferte impegnative nel continente Europeo, ma proficue visti i risultati ottenuti, e la compagine varesina può essere orgogliosa del fatto che queste prestazioni eccellenti sono frutto anche del buon lavoro di tutta la squadra. Ora ci si avvia verso l’ultima parte della stagione agonistica, poiché il proseguimento della stagione della Supermoto vedrà dapprima le due prove conclusive degli Internazionali d’Italia Supermoto a Pomposa (FE); successivamente il Trofeo delle Nazioni Supermoto sulla pista di Carole in Francia con i piloti stranieri seguiti dal Team Undici convocati nelle rispettive compagini, e poi la conclusione del Mondiale con la “classica” gara Supermoto in Belgio a Mettet.

Ma sull’agenda è evidenziato anche l’appuntamento del 22 settembre, quando si terrà la gara Interregionale Supermoto/Piemonte/Lombardia/Liguria alla pista Azzurra di Borgo Ticino in provincia di Novara. Il tracciato che rappresenta le “radici” della squadra di Gemonio, essendo il circuito da cui è partita l’attività sportiva e l’impegno nella Supermoto di Mauro Berva e Nico Grazioli, soci fondatori del Team Undici, che è arrivato in pochi anni ai vertici della Supermoto italiana ed internazionale.