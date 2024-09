Buona notizia per il Varese: ridotta la squalifica di Azizi. Con il Ligorna fischio d’inizio alle 16

Dopo la bella vittoria casalinga contro l’Albenga (leggi qui), il Varese non può fermarsi troppo a festeggiare perché i biancorossi saranno chiamati in campo per il turno infrasettimanale di mercoledì 18 setembre a Genova contro il Ligorna.

Trasferta insidiosa contro una formazione di ottimi valori e che sul campo casalingo è capace di vincere contro qualunque avversario. Per agevolare il viaggio nel capoluogo ligure, la gara è stata posticipata di un’ora: fischio d’inizio quindi alle ore 16.

Intanto è arrivata una buona notizia dalla Corte Sportiva di Appello che ha parzialmente accolto il ricorso della società biancorossa riguardo alla squalifica comminata al centrocampista Biliario Azizi, espulso nel corso dell’amichevole contro il Piacenza. Non più tre giornate di stop ma due – già scontate contro Vogherese e Albenga – e quindi il classe 2004 sarà a disposizione di mister Floris per la gara contro il Ligorna.

La squadra intanto si è allenata anche domenica, lunedì ha proseguito la preparazione e martedì sarà impegnata nella rifinitura prepartita. Rientrerà dalla squalifica anche l’altro difensore Giusto Priola e sarà a disposizione dopo il tesseramento il nuovo arrivato Samuele Bonaccorsi, classe 1998 ex Novara.