Il Varese esulta al “Franco Ossola”: Albenga battuto 2-0

Il Varese trova la prima vittoria del campinato 2024-2025 e lo fa al “Franco Ossola” battendo con un 2-0 netto l’Albenga. Nonostante il fastidioso vento e dopo un inizio senza grandi squilli, con il passare del tempo trova i meccanismi giusti, governa la gara e prima trova il vantaggio al 38′ con Valagussa e raddoppia a inizio ripresa con il rigore – il primo dopo più di una stagione a facore dei biancorossi – di Banfi. Poi una gestione oculata e con buona personalità. Da sottolineare le dediche per i gol: quella per Molinari dopo la rete di Valagussa e per il preparatore atletico Gigi Pasquillo, tornato dopo una brutta polmonite.

Una risposta positiva dopo il pareggio amaro di Voghera, un bel segnale che dimostra che questa squadra, nonostante le difficoltà – vedi infortuni di Molinari e Ropolo -, è capace di stringere i denti e reagire nella maniera migliore. La vittoria servirà da medicina per il prossimo periodo intenso, che vedrà i biancorossi impegnati mercoledì nel turno infrasettimanale a Genova contro il Ligorna e poi ancora a Masnago domenica prossima contro l’Imperia. Ora servirà una striscia positiva per dare ritmo alla stagione, cercando anche di sfruttare i quattro weekend di fila al “Franco Ossola”.

Sui singoli arrivano risposte positive da tutti: Valagussa continua il feeling con la porta alla destra della tribuna, ancora a segno dopo il gol alla Varesina, Banfi ancora a segno su rigore, mentre Stampi nel nuovo ruolo di esterno a sinistra sembra trovarsi a suo agio.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese, dopo il pareggio all’esordio di Voghera, ospita l’Albenga al “Franco Ossola” in cerca della prima vittoria in campionato. Mister Roberto Floris ha però problemi in difesa con gli infortuni di Molinari – per lui stagione pressoché finita – e Ropolo e le squalifiche di Priola e Azizi. In difesa si adattano Vitofrancesco e Daqoune assieme a Mikhaylovskiy, mentre davanti tridente pesante con Barozzo e Gubellini alle spalle di Banfi . I bianconeri liguri si presentano invece a Masnago con un 3-4-1-2 che vede Di Stefano alle spalle di Pinna e Di Porto. Dopo il gran caldo contro la Varesina e la pioggia di Voghera, il meteo oggi regala una giornata di vento che rinfresca l’aria e cambia la traiettoria dei lanci. In tribuna anche Samuele Bonaccorsi, difensore classe 1998 che nelle prossime ore firmerà per diventare un giocatore varesino andando così a sostituire Molinari.



PRIMO TEMPO

Non un gran spettacolo nei primi minuti, con le due squadre impegnate a leggere l’avversario e a litigare con le raffiche. Il Varese si vede dopo il 15′ con due azioni d’attacco nel giro di pochi secondi: prima il colpo di testa di Stampi su cross di Ferrieri termina sopra la traversa, poi il destro in corsa di Banfi esce a lato. L’Albenga però non si fa schiacciare e al 24′ crea un pericolo con un tiro strozzato di Ndianefo che diventa un assist per Sangarè, palla che però termina sopra la traversa di Piras. I biancorossi rispondono al 26′ con Stampi che impegna Salvato con un destro a giro che però arriva centrale per il portiere ingauno. L’Albenga poco dopo la mezzora perde Gagliardini per infortuno – al suo posto il 2005 La Vecchia – e la squadra di Floris alza il ritmo, prende campo e al 38′ trova il vantaggio: discesa di Stampi a sinistra e palla in mezzo per l’inserimento di Valagussa che sblocca la gara con un sinistro di prima. I biancorossi provano a spingere in cerca del raddoppio ma prima Salvato para la conclusione di Banfi forte ma centrale al 43′, poi Gubellini non sfrutta l’errore in rilancio del portiere avversario. Dopo 2′ di recupero il primo tempo si chiude così con i biancorossi avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese rientra in campo con la mentalità giusta e al primo affondo va a segno. Stampi sgasa sulla fascia e sterza, Sangarè prima lo rincorre e poi lo stende. L’arbitro concede il penalty – il primo dalla primavera del 2023 – che Banfi al 4′ trasforma nel 2-0 spiazzando Salvato. Il gol immediato è una mazzata pesante per l’Albenga, che non reagisce e non riesce a mettere in difficoltà la sempre attenta difesa del Varese, che gestisce al meglio le timide sollecitazioni dei liguri. L’esperienza della squadra biancorossa permettono di portare avanti senza sussulti e senza sgradite sorprese la gara, con il solo vento a dare fastidio alla squadra di mister Floris. Al termine dei 6′ di recupero – concessi senza grandi giustificazioni – Vitofrancesco e compagni possono esultare per il primo successo in campionato, una vittoria che dà risposte importanti e che fa ben sperare per il prossimo futuro.