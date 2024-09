I voti del Varese: Stampi propizia i due gol, Valagussa e Banfi ancora a segno

VARESE – ALBENGA 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Non deve compiere parate, ma con i piedi se la cava bene e aiuta la squadra anche nei disimpegni

VITOFRANCESCO 6,5: Adattato a terzo di difesa, l’esperienza non gli manca e gioca una gara accorta e senza macchie

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Un’altra prestazione di grande livello al centro della difesa. Sempre più punto di riferimento

DAQOUNE 6,5: Ancora in difesa, gestisce bene e non soffre

FERRIERI 6: Bene a sprazzi, anche se ancora un po’ timido. In ogni caso non commette errori

D’IGLIO 6,5: Meno coinvolto rispetto alle altre gare, non si perde d’animo e si fa sentire quando serve

VALAGUSSA 7: Altro giro, altro gol. Sempre nella stessa porta. Inserimento con i tempi giusti e tocco vincente di prima per sbloccare la gara

STAMPI 7,5: Oggi il migliore. A sinistra si trova sempre più a suo agio, sgasa e dribbla a piacimento – Sangarè se lo sognerà stanotte -, fa l’assist per Valagussa e procura il rigore del 2-0

Giorgio s.v.: Entra per gli ultimi minuti di gara

BARZOTTI 6,5: Tante giocate sporche per una vittoria limpida. Davanti fa girare i compagni al meglio grazie alla capacità di aprire spazi

GUBELLINI 6: Una prestazione di buon livelllo, non trova il guizzo giusto ma si impegna per la squadra

Malinverno 6: Dentro nel finale, pochi palloni ma tutti gestiti bene

BANFI 7: Prestazione e gol. Secondo centro in due gare di campionato e anche dal dischetto non tradisce. Avanti così