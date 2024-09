Floris: “Vittoria per Molinari, costruita con cuore e determinazione”

VARESE – ALBENGA 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Roberto Floris (Allenatore Varese): Non era semplice dal punto di vista numerico, avevamo quattro giocatori fuori di cui 3 nel reparto difensivo. Questo successo quindi è importante per i 3 punti ma perché è una vittoria del gruppo, costruita col cuore, lottata e portata a casa con determinazione davanti ai nostri tifosi. Abbiamo cercato di mettere in campo le posizioni perfette con la difesa adattata con Vitofrancesco e Daqoune, siamo partiti in maniera un po’ più lenta per adattarci al meglio mentre in attacco ho messo le tre punte per compensare e portare una pressione più alta. Penso che nel complesso abbiamo fatto un’ottima gara, soprattutto a livello di sacrificio. La vittoria porta entusiasmo ma non dobbiamo abbassare la guardia, mercoledì abbiamo la trasferta pià difficile del campionato. Ligorna penso sia una delle squadre più forti del girone, c’è una trasferta lunga e impegnativa e domani i ragazzi saranno già in campo per pensare al prossimo impegno.

Floris 2: La vittoria di oggi la dedichiamo a Molinari, perdiamo un grande uomo, un grandissimo giocatore e un ragazzo che ha il suo peso nello spogliatoio. A lui va tutto il nostro “in bocca al lupo”. Bonacccorsi è un giocatore importante, il direttore sportivo ha chiuso un colpo importantissimo portandolo via a concorrenti. Lo conosco bene, ha fatto la Lega Pro negli ultimi anni e per noi è una figura di spessore che ci può dare una mano. Non so se è già pronto per giocare ma sarà a disposizione e vediamo come starà. Ritornerà anche Priola, ma oggi abbiamo fatto bene dietro senza subire pericoli quindi faccio i complimenti ai ragazzi. Speriamo di andare avanti di questo passo e speriamo che la sfortuna giri. I momento difficili arriveranno ancora, questo deve darci ancora più forza.

Niccolò Stampi (giocatore Varese): Sono contentissimo per la squadra per tutto quello che è successo in settimana. Prendiamoci questa vittoria ma pensiamo subito alla trasferta di Genova. Dediche per Molinari e per il prof . A sinistra mi trovo benissimo, mi piace anche se devo migliorare in fase difensiva. Mercoledì sarà difficilissima ma oggi abbiamo fatto benissimo e questo Varese può fare di tutto.

Marco Mariotti (allenatore Albenga): Oggi avevamo tante assenze, sono contento e fiero della partita che hanno fatto i ragazzi. Di fronte a una delle favorite di questo campionato, fino all’infortunio di Gagliardini abbiamo tenuto bene il campo, poi i valori sono usciti. Devo complimentarmi con i giovani che hanno fatto il massimo e guardo sempre il bicchiere sempre mezzo pieno. Stiamo mettendo a posto i danni lasciati dalla vecchia società e dico che, con questo carattere, l’Albenga farà un buon campionato.