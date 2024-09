Fast Cross, pronto l’elenco iscritti: tanti campioni stranieri sfidano la pattuglia azzurra

Comincia a riempirsi l’elenco dei partecipanti al rinato Fast Cross, la manifestazione motoristica che riprende una antica tradizione e che tornerà a illuminare la pista di Arsago Seprio nella serata di sabato 14 settembre.

Tanti i nomi di rilievo attesi tra i salti e le curve dello storico impianto immerso tra i boschi tra Arsago e Besnate con un cospicuo contingente di piloti stranieri pronti a sfidare alcuni grandi nomi della scena tricolore. Tra i principali iscritti ci sono gli americani Josh Hill, Justin Bogle e Justin Starling, i francesi Jordie Tixier (Campione del Mondo MX2 nel 2014), Cedric Soubeiras, Maxime Depreis, lo svizzero Arnaud Tonus, il danese Mads Fredsøe Sørensen, lo svedese Alvin Ostlund, il sudafricano Tristan Purdon e altri ancora.

Sul fronte azzurro invece spiccano Filippo Zonta – King of Fastcross della scorsa edizione (foto FB/Fast Cross) – la rivelazione del campionato MX2 Valerio Lata, Nicholas Lapucci ma anche l’ex campione del mondo David Philippaerts che nel 2008 conquistò l’iride in MX1.

Tra le iniziative collaterali c’è anche la gara di minicross dedicata ai bambini che prevede per il vincitore un trofeo dedicato a Mauro Crosta grazie all’iniziativa dello sponsor Aviometal. Crosta, dipendente della grande azienda di lavorazione metalli, era un grande appassionato di moto ed è scomparso prematuramente nello scorso febbraio. «Siamo legati al mondo del motocross e supportare questo evento per noi è un privilegio – spiega Federico Monti di Aviometal – Ed è un grande onore premiare un giovane talento nel nome di Mauro. Sarà una serata indimenticabile».

Il programma del Fast Cross by Night prevede l’apertura dei cancelli alle 10:30, con le sessioni di prove libere, le qualificazioni per gli show serali ed una sessione di meeting con tifosi e appassionati. La cerimonia ufficiale di apertura sarà intorno alle 18. Le sfide serali si svolgeranno sotto luci artificiali, offrendo un’esperienza emozionante e coinvolgente per partecipanti e spettatori: il clou è previsto tra le 22,30 e le 23 quando si concluderà la sfida del King of Fastcross in cui Filippo Zonta metterà in palio il titolo vinto nella prima edizione.