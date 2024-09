Fbc Saronno e Solbiatese ancora a punteggio pieno

Tre su tre per tre squadre. Sono Fbc Saronno, Solbiatese e Mariano ancora a punteggio pieno dopo la terza giornata del Girone A di Serie D. Gli amaretti hanno la meglio 2-1 della Vergiatese (in gol Vaglio e Pedrocchi dopo il momentaneo pareggio granata di Ballgjni). La Solbia passa invece 2-0 a Caronno Pertusella grazie alle reti di Scapinello e – dopo le espulsioni di Malvestio e Zibert in casa rossoblù – di Torraca nel finale. Anche il Mariano resta a punteggio pieno grazie al successo 2-0 sul campo della Base 96.

Bel successo per l’Ispra che Tripoli e la doppietta di Garcia passa 3- 1 a Robbio; successo esterno anche per la Sestese, capace di rifilare un 2-0 a domicilio al meda grazie alle due reti di Romano, e il Pavia che invece infila 2-0 il Legnano.

Largo successo dell’Ardo Lazzate, 5-2 a Rho, la Lentatese passa 1-0 a Cinisello mentre fa valere il fattore campo il Sedriano che si prende i tre punti con l’1-0 sul Casteggio.