Forza Italia: “Anche all’opposizione il nostro impegno per Sesto sarà leale e onesto”

«Esprimiamo dispiacere per la scelta dei nostri amici di Fratelli d’Italia di intraprendere strade diverse, una decisione che francamente fatichiamo a comprendere». Questa la posizione di Forza Italia Sesto Calende a commento della scelta, ufficializzata la scorsa settimana, di Fratelli d’Italia di abbandonare la coalizione Siamo Sestesi.

Con una nota, che pubblichiamo di seguito, il partito ha voluto confermare il suo impegno nel gruppo a portare avanti gli obiettivi espressi in campagna elettorale. Pubblichiamo l’intervento integrale:

«Forza Italia Sesto Calende desidera innanzitutto ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia nel corso degli anni. Come persone serie e responsabili, rispettiamo pienamente il mandato degli elettori. La nostra storia è stata caratterizzata da fasi di governo e di opposizione. In entrambi i ruoli, abbiamo sempre messo grande impegno, lavorando instancabilmente per il bene della nostra città. Sesto Calende, così come la vediamo oggi, è anche il frutto del nostro lavoro, dei nostri sforzi e della nostra dedizione. Ora, nel ruolo di opposizione, continueremo a costruire un percorso onesto, leale, ma allo stesso tempo incisivo, insieme ai nostri amici della Lega (qui la posizione del partito) e alle altre forze politiche che condividono i nostri valori. Il nostro obiettivo resta invariato: il bene di Sesto Calende».

«Esprimiamo dispiacere per la scelta dei nostri amici di Fratelli d’Italia di intraprendere strade diverse, una decisione che francamente fatichiamo a comprendere. Tuttavia, comprendiamo che la crescita esponenziale del partito a livello nazionale negli ultimi anni ha generato dinamiche complesse anche a livello locale, portando con sé le tipiche difficoltà di questa fase di sviluppo. Ribadiamo con forza che eravamo, siamo e resteremo alternativi alla lista civica di sinistra Sesto Futura. Forza Italia continuerà a essere un punto di riferimento di centro e per il centro, per tutti coloro che credono in una politica fondata sui valori di libertà, serietà e amore per Sesto Calende».