Fuga di gas a Marchirolo: intervento in corso, strada chiusa temporaneamente

Da questa mattina, sabato 21 settembre, è in corso un intervento dei vigili del fuoco a Marchirolo per una fuga di gas rilevata su una strada secondaria di accesso al centro storico del comune.

Per permettere le operazioni di ricerca e messa in sicurezza condotte dal personale tecnico della ditta di distribuzione del gas, la strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto è presente anche il comandante della polizia locale per coordinare la viabilità.

L’intervento è stato segnalato alla Prefettura e alle autorità competenti. La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Varese è sul posto per garantire la sicurezza dell’area.

La perdita è stata intercettata sulla condotta principale di distribuzione sotto la sede stradale. I tecnici dell’azienda del gas stanno provvedendo ad effettuare lo scavo per poter procedere alla riparazione.