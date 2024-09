Garavaglia (Fdi): “Più sicurezza nelle case Aler di Regione Lombardia”

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio di Regione Lombardia, ha fatto un sopralluogo negli edifici Aler di via Zamagna a Milano, insieme all’assessore Paolo Franco e al collega Marco Bestetti. «Regione sta investendo diversi milioni di euro nel triennio per istituire la vigilanza armata in servizio sette giorni su sette e 24 ore su 24 – ha commentato Garavaglia – Un presidio di sicurezza fisso, pattugliamenti, ispezioni anti occupazione, e potenziamento della videosorveglianza. Negli alloggi popolari della Regione parte una svolta decisa: comincia una nuova stagione, lotta senza sconti all’illegalità e alle occupazioni abusive».