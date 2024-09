Germani Brescia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Prende il via il campionato di basket di Serie A, con la Openjobmetis impegnata sul campo di Brescia dalle ore 18,15 di domenica 29 settembre. Insieme alle gare di LBA riprende anche il nostro servizio di copertura in tempo reale, #direttaVN che vi accompagnerà lungo tutta la stagione. Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.