Openjobmetis, il primo appuntamento è contro un vecchio amico

Il conto alla rovescia si avvicina allo zero, l’emozione inizia ad arrivare così come una certa ansia da prestazione. Ogni anno è la solita storia: dopo mesi di astinenza, il basket vero torna a bussare alla porta e a far sentire le farfalle nello stomaco a chi – tanti di noi – hanno questo sport nel sangue e questa passione nel cuore.

Domenica 29 settembre alle 18,15, con una settimana di anticipo rispetto agli ultimi anni, riparte il cammino della Pallacanestro Varese (il campionato comincia con tre partite al sabato sera) che dovrà prima di tutto inseguire la salvezza e solo dopo, con garanzie in tasca, pensare a qualcosa di più. Perché al netto dei proclami di playoff (Max Horowitz) e di un ottimismo rilevante (Luis Scola), le indicazioni della vigilia parlano di una Openjobmetis che prima di tutto dovrà guardarsi alle spalle visto un livello di campionato che sembra più alto del solito, almeno nella fascia salvezza.

L’avvio del torneo non è semplice: anzitutto avverrà in trasferta, e poi su un campo che per i biancorossi è maledetto, quello di Brescia. Da quando la Germani è tornata a giocare nel capoluogo, Varese non è mai riuscita a passare al PalaLeonessa e, anzi, ha rimediato la peggior figuraccia (e non sono state poche) della passata stagione. I biancoblu sono squadra di caratura importante nonostante si trovino a un bivio: terminata l’era Magro, in panchina ci sarà l’esordiente Peppe Poeta che fino a qui ha fatto pratica come assistente di Ettore Messina a Milano. La società, pur dotata di un budget ben superiore a Varese, ha abbassato l’investimento: ne è uscita una formazione indubbiamente carenata ma con qualche grammo in meno di qualità rispetto alle ultime stagioni.

Prima di occuparci dei titolari bresciani però, è doveroso dare un’occhiata alla panchina da dove si alzerà, con la “maglia degli altri”, Giancarlo Ferrero. L’amatissimo ex capitano biancorosso affronterà per la prima volta il suo passato – l’anno scorso andò in A2 a Trieste – e quando verrà chiamato dallo speaker riunirà le due tifoserie in un solo applauso. Anzi, sarà acclamato più dagli ospiti che dai padroni di casa i quali lo devono ancora scoprire e conoscere per la gran persona che è. Un’emozione in più del solito, per lui e per noi, prima di mettere da parte i sentimenti e pensare alla partita.

Poeta potrà contare su alcune conferme a partire da Amdedeo Della Valle in guardia e Miro Bilan sotto canestro, e proprio il pivottone bresciano appare alla vigilia l’uomo più temuto contro il reparto lunghi biancorosso. Un primo, potente esame per Kao Akobundu-Ehiogu (e Fall), così come sarà complicato il compito di Gabe Brown alle prese con un altro veterano della LBA, Jason Burnell. Tra gli esterni spicca il duello di bomber Della Valle – Hands in attesa di capire quanti minuti “da Mannion” ha nelle gambe Nico che in precampionato ha giocato appena una mezz’ora con Cremona. Anche il capitano della Germani è dato per acciaccato e dovrà essere gestito.

