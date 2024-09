Gianluca Coghetto è il nuovo presidente dell’autorità di bacino lacuale del Maggiore

Il sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto è il nuovo presidente dell’Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio Monate e Varese per il prossimo quinquennio (2024 – 2029). Coghetto succede a Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca.

«Sono contento del risultato raggiunto – dichiara Coghetto -. Spero di poter contribuire a costruire qualcosa in più e costruire strategie.

Il mio programma si basa su tre pilastri: completare le opere già avviate che in questi mesi hanno avuto un po’ di ritardi, il secondo punto è quello di affrontare alcuni problemi sulla manutenzione di porti, la delimitazione delle aree demaniali, costruire e sviluppare una serie di azioni di bacino. In questo senso vorrei realizzare dei tavoli ad hoc che coinvolgano il lago di Varese, il lago di Comabbio, il lago di Monate per far sedere al tavolo tutti i comuni coinvolti e avere una strategia condivisa, a partire dai progetti già in essere».

Infine, aggiunge: «La prima cosa che farò è quella di visitare ai cantieri già avviati per capirne lo stato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia».