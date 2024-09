Gornate Olona, Castelseprio, Lonate Ceppino: si fa festa in Valle Olona

Davvero l’imbarazzo della scelta per i residenti in Valle Olona questo fine settimana.

Tante occasioni di incontro per divertirsi e godersi il proprio paese grazie ad alcune attesissimo feste.

Protagonisti tre comuni in Valle Olona, sull’asse del Seprio, per i quali il weekend del 14 e 15 settembre sarà il momento di aprire le porte alla voglia di stare insieme, ringraziando i tanti volontari che organizzeranno il tutto.

GORNATE OLONA

Per il terzo anno Pro loco Gornate Olona è pronta a regalare un fine settimana speciale con “Semplicemente birra“.

Appuntamento il 13 e 14 settembre, con birra, buon cibo e divertimento con l’omaggio ai cantautori italiani e la musica dei pausapranzo_official.

CASTELSEPRIO

È arrivato il tempo di Visevar Fest e il paese sta aspettando questi giorni speciali addobbato a festa e con la gente piena di adrenalina. Alla regia la sempre attiva associazione La Cadrega.

LONATE CEPPINO

Pro loco Lonate Ceppino è nata da poco, ma ha già mostrato con chiarezza la sua voglia di impegnarsi per i lonatesi.

Anche in questo settembre giunge scoppiettante la proposta dell’associazione per un weekend all’insegna del divertimento, della musica e della voglia di stare insieme.

Questi i dettagli della Lonate Music Party, dal 13 al 15 settembre, proposta in collaborazione con la Protezione civile.

Non resta che uscire di casa e aver voglia di condividere momenti di spensieratezza in paese, fra musica e brindisi a tavola.