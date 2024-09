Hotel Ristorante Bel Sit, un punto di riferimento per visitatori e sportivi

Situato a Comerio, affacciato su uno splendido panorama del Lago di Varese, l’Hotel Ristorante Bel Sit è la scelta perfetta per i gruppi di turisti che cercano un punto di partenza per esplorare gli angoli più affascinanti del Varesotto e le aree vicine, così come per le squadre sportive – in particolare gli equipaggi di canottaggio – che arrivano a Varese per gareggiare oppure per allenarsi in vista delle più importanti competizioni a livello mondiale. Selezionato di recente come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, l’Hotel Ristorante Bel Sit offre anche alcuni servizi specifici per chi vuole visitare la provincia di Varese in bicicletta.

La struttura dispone di 31 camere, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, TV, telefono e cassaforte. La reception è disponibile 24 ore su 24. Sono inoltre presenti un bar, l’area fitness, il giardino con piscina ornamentale per momenti di relax, un internet point e il parcheggio interno gratuito. La struttura ospita inoltre un ristorante interno dotato di due sale: la sala ristorante con vista panoramica sul Lago di Varese e la sala cerimonie con capienza di 250 persone e accesso al giardino ideale per ospitare qualsiasi tipo di eventi.

Il giardino con piscina ornamentale dell’Hotel Ristorante Bel Sit

«Siamo specializzati – spiegano i gestori dell’Hotel Ristorante Bel Sit – nell’accoglienza di gruppi di turisti e di sportivi. Il nostro punto di forza è l’ospitalità e i nostri ospiti possono contare su personale dedicato a loro al 100%, pronto a assisterli in ogni fase del loro soggiorno, dall’arrivo alla partenza. Anche il nostro ristorante offre menu pensati per ogni specifico gruppo, in modo di soddisfare qualsiasi esigenza».

Servizi pensati per i ciclisti

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, l’Hotel Ristorante Bel Sit di Comerio offre una serie di servizi pensati per gli amanti della bicicletta. Non a caso la struttura è da anni un punto di riferimento per diverse squadre di ciclisti che gareggiano nelle principali manifestazioni sportive del territorio, come la Tre Valli Varesine e il Trofeo Binda.

Nel dettaglio, gli ospiti in bicicletta hanno la possibilità di utilizzare il garage della struttura per depositare i propri mezzi in un luogo sicuro. Sono inoltre disponibili allacci della corrente e dell’acqua per la pulizia. L’hotel è anche dotato di attrezzi per semplici riparazioni. I turisti possono inoltre consultare il corner informazioni turistiche con tante idee per organizzare i propri itinerari e scoprire a ritmo lento gli angoli più affascinanti della Provincia di Varese.

Informazioni e contatti

Per chiedere maggiori informazioni o prenotare il proprio soggiorno, è possibile visitare il sito dell’Hotel Ristorante Bel Sit a questo link oppure contattare il numero 0332744160 o inviare una mail all’indirizzo info@hotelbelsit.it.