L’acqua siamo noi è l’evento per bambini al Belvedere di Comerio

È dedicato alla Giornata mondiale dell’acqua L’acqua siamo noi, il secondo appuntamento della stagione con le letture ad alta voce per bambini organizzate dal Comune e dalla Biblioteca di Comerio con l’associazione Parole in viaggio.

L’appuntamento è per domenica 30 marzo alle ore 15.30 al Belvedere di Comerio – accanto al salone polivalente.

I volontari coinvolgeranno i bambini in splendide letture che riguarderanno l’acqua, elemento fondamentale del nostro pianeta.

L’iniziativa è rivolta ai bambini tra gli 8 e i 10 anni e la partecipazione è per tutti gratuita.

Per ragioni organizzative si richiede comunque la prenotazione del posto via mail all’indirizzo associazioneparoleinviaggio@gmail.com.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Biblioteca di Comerio, all’interno del centro civico.