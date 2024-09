I Legnanesi al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con “Guai a chi ruba”

Sempre attesi e sempre amatissimi tornano a Saronno I Legnanesi, che sabato 28 (alle 20,45)e domenica 29 settembre (alle 16) saranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta con lo spettacolo “Guai a chi ruba“.

La famiglia Colombo al gran completo – Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Italo Giglioli (Giovanni) – e gli altri personaggi del cortile faranno conoscenza con Carmine, ragazzo problematico ma dal carattere travolgente che viene “adottato” da Mabilia.

Il compito di Teresa e Giovanni sarà quello di reinserire il ragazzo in società fornendogli le basi solide e i principi morali essenziali per vivere onestamente e trovare un lavoro, mentre quello di Mabilia sarà vestire i panni di “sorella maggiore”.

Un testo scritto da Mitia Del Brocco che, ogni anno, unisce tradizione e innovazione in costante equilibrio come in questo nuovo spettacolo, in cui il connubio fra i profumi del tradizionale cortile e l’ispirazione tratta dalla serie di enorme successo “Mare fuori” sorprenderà gli spettatori, trasportandoli dentro a uno spettacolo divertente, brillante e spassoso come solo I Legnanesi sanno fare.

Informazioni e biglietti sul sito del Teatro Giuditta Pasta