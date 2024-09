I Segreti del Perlage: l’arte del risotto e dell’ospitalità a Olgiate Olona

Nascosto tra le vie di Olgiate Olona, c’è un ristorante che merita di essere scoperto anche da chi non è della zona. I Segreti del Perlage si distingue per la cura meticolosa verso ogni dettaglio, dal piatto alla provenienza degli ingredienti. Qui, la tradizione incontra l’innovazione in un’esplosione di sapori, soprattutto per gli amanti del risotto, che troveranno un vero paradiso. Il cuore del menu, infatti, è una selezione di risotti che promettono di conquistare il palato più esigente.

Il ristorante utilizza esclusivamente riso Carnaroli Zangirolami, proveniente dalle risaie del delta del Po, una zona rinomata per la sua eccellenza agricola. Questo riso, coltivato con metodo IGP, non solo garantisce un sapore straordinario, ma anche una consistenza perfetta, fondamentale per la preparazione di un risotto che si rispetti.

Tra le proposte più seducenti c’è il risotto allo zafferano con ossobuco di vitello, un classico della tradizione milanese, qui rivisitato con un tocco di modernità che lo rende ancora più appetitoso. Per chi cerca sapori più audaci, il risotto allo champagne con rosmarino e limone offre un abbinamento sofisticato tutto da scoprire. Tra i cavalli di battaglia il risotto veneto col tastasal, un richiamo ai sapori della cucina della nonna, fatto con macinato di maiale, spezie e sale.

Oltre al risotto c’è di più

Il risotto non è l’unica star del menu. Partiamo dagli antipasti: imperdibili la tartare di branzino, capesante, avocado e mango e il carpaccio di pesce misto con insalatina di finocchio e arancia, piatti freschi che riflettono una grande attenzione per la qualità del pesce e per l’equilibrio dei sapori. Chi preferisce la carne, invece, potrà deliziarsi con una tagliata di manzo succosa e perfettamente cotta, servita con contorni classici come verdure grigliate o patate rustiche al forno.

L’esperienza culinaria non si ferma ai sapori intensi e genuini, ma si estende alla cura di ogni particolare. Il locale ha scelto di affidarsi anche a piccoli produttori locali, offrendo così piatti che rispettano la stagionalità e l’autenticità delle materie prime. In questo modo, ogni portata non è solo un omaggio alla tradizione culinaria italiana, ma anche una celebrazione del territorio e delle sue eccellenze.

Chiudere il pasto con uno dei dessert proposti è d’obbligo: dal classico tiramisù della casa, sempre una garanzia, alle sue rivisitazioni più curiose passando per una selezione di dolci a cucchiaio che variano di giorno in giorno.

Il ristorante

Ambiente friendly, accogliente e curato, dove il colore grigio è associato a materiali caldi come il legno per uno stile semplice e senza eccessi, ma che convince. Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e a cena dal martedì al sabato dalle 19.00 alle 22.30, il ristorante è gestito da Vittorio Spadini. Giovane e animato dalla passione per la buona tavola, Vittorio è un perfetto e preparato padrone di casa: accoglie gli ospiti con il sorriso, si accerta che non ci siano intolleranze alimentari, descrive il menu, suggerisce “l’abbinamento perfetto” andando oltre il consiglio démodé del vino bianco con il pesce e del vino rosso con la carne e ci svela la curiosità che sta dietro al nome del locale.

«Perlage è un termine francese che significa filo di perle, in modo letterale. Questo termine, nel settore vinicolo, si riferisce complesso di bollicine che risalgono il bicchiere di vino. Ma Perlage è anche una cantina biologica. Si tratta di uno dei più rinomati produttori di vino biologico in Veneto, l’unica azienda a produrre Prosecco biologico Docg ad essere presente all’interno del Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.»

«La nostra – continua Vittorio – è una cucina che rifiuta le precotture, tutto è preparato sul momento. Durante l’attesa del primo piatto, gli ospiti sono coccolati con piccoli appetizer, come crostini e tartine». Un dettaglio che sottolinea l’attenzione dedicata al cliente.

Per chi desidera una serata informale, dalle 18.00 alle 19.00 è possibile gustare un’apericena a 12 euro, con salumi, formaggi e un’ampia selezione di vini e spritz. La prenotazione è consigliata, soprattutto la sera, per assicurarsi un posto in questa perla nascosta di Olgiate Olona che sicuramente merita il viaggio.

Per riservare un tavolo è possibile chiamare ai numeri 3469515288 o 0331 028945.

In zona sono presenti diversi parcheggi gratuiti.

Eventi speciali e cucina regionale

I Segreti del Perlage organizza anche serate a tema e cene private su prenotazione (anche la domenica), perfette per celebrare momenti speciali come addii al celibato o nubilato, battesimi, cresime, compleanni mentre una volta al mese, il ristorante dedica una serata alla cucina regionale per esplorare le tradizioni culinarie italiane da nord a sud.

CONTATTI

I Segreti del Perlage

Via Giacomo Matteotti 7, Olgiate Olona

M: 346 951 5288

T: 0331 028945

Sito | Facebook | Instagram