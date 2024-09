Il Festival “Ciao Franca” dedica una mostra ad Arturo Mazzola: “Risonanze di Libertà”

E’ stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, la mostra dedicata ad Arturo Mazzola, “Risonanze di Libertà”, che apre le porte al festival omaggio a Franca Rame e Dario Fo che avrà luogo a Varese dal 22 settembre al 10 novembre e renderà protagonista il quartiere di Biumo Inferiore, dove Franca Rame trascorse gran parte della sua infanzia.

“Una mostra gratuita che resterà per tutto il mese – ha raccontato Andrea Minidio, organizzatore della rassegna “Ciao Franca, una rassegna all’improvvisa”, – Arturo Mazzola è un artista che vede il momento della sua piena maturazione artistica tra gli anni ’70 e ’80, vivendo a pieno l’avanguardia milanese. Lombardo, figura di spicco tra gli avanguardisti della scena milanese del dopoguerra, anticonformista e indipendente. Le sue opere vennero recensite da fior fiore di critici artistici, espose nelle più importanti mostre e gallerie, ma mancava da Varese ormai da una decina di anni: l’ultima mostra varesina fu allestita al Museo Bertoni e curata dai colleghi Alberto Bertoni e Renata Castelli”.

Adesso Mazzola “torna a casa”, ospite in Sala Nicolini a Biumo Inferiore, in questa mostra curata da Costantin Migliorini, professore del Liceo Artistico A. Frattini di Varese e Stefano Mazzola, figlio dell’artista: “Papà era sordo -racconta – per questo sviluppò l’arte visiva. Traeva spunto nei circhi e nelle periferie. In famiglia abbiamo respirato arte da sempre. Dipingere è stata la vita di mio padre, partendo dal figurativo, fino all’astrattismo simbolico. Un altro pittore come Mazzola non lo avete mai visto e non esiste”.

La mostra sarà aperta dal 22 settembre al 9 novembre 2024 presso la Sala Nicolini di Biumo Inferiore. Sarà possibile visitarla gratuitamente il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.