Il Governo autorizza il fondo BlackRock a superare il 3% di azioni di Leonardo spa

Cambia la compagine societaria di Leonardo s.p.a., la ex Finmeccanica, colosso pubblico attivo nel settore della difesa e dell’industria aerospaziale che ha diverse sedi sul territorio varesotto a partire da quelle di Vergiate e Venegono Superiore.

Il Governo – principale azionista dell’azienda attraverso il Ministero dell’Economia con il 30,2% – ha autorizzato il fondo BlackRock a detenere una partecipazione superiore al 3% del capitale. BlackRock è la più grande società di gestione di patrimoni al mondo e si stima gestisca circa 10mila miliardi di dollari.

Il via libera governativo è necessario in quanto le aziende strategiche sono sottoposte al cosiddetto “golden power”; secondo l’agenzia Reuters l’autorizzazione a oltrepassare il 3% è subordinata ad alcune condizioni poste da Palazzo Chigi. Lo statuto di Leonardo S.p.A. comunque – si legge sul Sole 24 Ore – prevede che nessun soggetto esterno allo Stato o agli enti pubblici nazionali possa detenere più del 3% di azioni o, se questo avviene, le azioni in eccesso rispetto a quella soglia non abbiano diritto di voto in assemblea.