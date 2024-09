Il Gruppo Smile festeggia 20 anni, a Castronno una maxi costinata

Il Gruppo Smile di Castronno è pronto a celebrare un traguardo speciale: il 2024 segna i primi 20 anni di attività dell’associazione, nata ufficialmente nell’aprile del 2004 grazie alla passione e all’intraprendenza di alcuni genitori.

La sua storia, tuttavia, ha radici ancora più profonde. Prima di costituirsi in un’associazione vera e propria, il gruppo è stato creato dalle maestre della locale Scuola Materna, che hanno coinvolto mamme e papà nell’organizzazione di momenti ricreativi come il Carnevale, la Festa della Mamma, la Festa della Famiglia e molte altre occasioni di allegria condivisa.

Con il tempo e l’aumento della partecipazione, il gruppo ha deciso di consolidarsi in un’associazione, dando vita a eventi, pranzi, tornei e attività che hanno come scopo principale l’aggregazione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti della comunità di Castronno.

«L’accoglienza è per noi un valore fondamentale», affermano i membri del Gruppo Smile. Ed è proprio grazie a questa apertura che l’associazione ha partecipato con entusiasmo a progetti organizzati anche da altre realtà locali. Tra le numerose iniziative portate avanti, sono particolarmente rilevanti quelle legate alla Scuola Materna, all’Oratorio feriale e alle raccolte fondi per beneficenza. Negli anni, il Gruppo Smile è riuscito a coinvolgere centinaia di soci, diventando un punto di riferimento per la comunità di Castronno.

Festeggiamenti per i 20 anni: musica, costine, birra e tanto altro

Per celebrare il ventesimo anniversario, il Gruppo Smile ha organizzato una grande costinata che si terrà il 21 settembre 2024 all’Oratorio di Castronno, con inizio alle ore 19:00. Sarà un’occasione per rivivere i momenti più significativi di questi 20 anni di attività, tra musica, ottimo cibo e divertimento. Saranno presenti i soci fondatori, i consiglieri che si sono avvicendati nel corso degli anni, nonché i presidenti delle associazioni locali e le istituzioni, il parroco e il comitato genitori.

Prenotazioni entro il 19 settembre

Per cenare è necessario prenotare entro il 19 settembre chiamando questi numeri:

Luca: 3489112599

Roberto: 3487406616

Salva: 3487675395