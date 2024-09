Il maestro varesino Alessandro Cadario protagonista al Festival MiTo

Il Maestro varesino Alessandro Cadario si conferma un nome di rilievo della direzione d’orchestra italiana con un calendario di appuntamenti degno di nota.

Giovedì 12 settembre, ritornerà sul podio dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano per un concerto in cartellone al Festival MITO. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio Tre alle ore 20:00, offrendo agli appassionati di musica l’opportunità di godere di una preziosa rarità: il concerto di Korngold per violino e orchestra, eseguito dalla solista Anna Tifu.

Sempre nel mese di settembre è previsto il debutto al Teatro Bellini di Catania e il ritorno al Teatro Petruzzelli di Bari. A ottobre, Cadario sarà impegnato nella stagione del Teatro Massimo di Palermo e sul podio dei Solisti Aquilani. Nel mese di novembre, l’atteso debutto all’Opera di Liegi con “Giselle” segnerà un altro importante traguardo.

Infine a dicembre, il Maestro tornerà a dirigere sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano, alla Royal Opera House di Muscat, per poi concludere l’anno in bellezza al Teatro dell’Opera di Roma con “Il Pipistrello” di Johann Strauss.