Il sindaco di Varese è stato nominato ambasciatore della Grande Milano nel Mondo

Il sindaco di Varese Davide Galimberti è stato nominato Ambasciatore della Grande Milano nel Mondo, il riconoscimento pensato dal Centro Studi Grande Milano dedicato ai Grandi Sindaci e al tema “a un’ora da Milano, da Milano in un’ora” ovvero la visione di una vasta area metropolitana che connette e mette in comunicazione Milano con le diverse città a distanza di un’ora per la creazione di sinergie economiche, culturali e istituzionali, mettendo in rete Sindaci virtuosi.

«Le relazioni tra Varese e Milano sono sempre più radicate grazie al potenziamento dei trasporti, alle connessioni digitali e alla presenza dell’aeroporto di Malpensa, alla vicinanza con il MIND Milano Innovation District, direttamente connesso con Varese in 30 minuti – ha commentato il sindaco di Varese – il rapporto tra le due città è diventato oggi una realtà su cui lavorare per realizzare insieme progettualità e programmi che potranno avere benefici per entrambi i capoluoghi. La dimensione della nostra città, la sua qualità della vita, dei servizi, la vicinanza da Milano e da Malpensa, ci pone come un perfetto luogo dove i cittadini possono vivere pur gravitando per motivi lavorativi sul capoluogo lombardo. Ringrazio dunque per la nomina e un ringraziamento all’intera città di Varese che sta lavorando compatta per cogliere tutte le opportunità che si generano dalla vicinanza con Milano. Siamo pronti a metterci al lavoro per sviluppare progetti comuni».

«Il Centro Studi Grande Milano, attraverso la rete dei Sindaci delle città collegate o collegabili in un’ora da Milano continua il confronto su temi di comune interesse delle città al fine di tradurre la speculazione in progettualità concreta con l’obiettivo di creare sinergie e collegamenti di comunicazione oltre che di attività culturali ed economiche che possano avere l’effetto di moltiplicazione del potenziale offerto dalle città anche in relazione a Milano-Cortina 2026 – ha detto Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano – Varese e Pavia l’una città giardino e l’altra sede universitaria nota al mondo, sono luoghi che negli anni saranno isole connesse di un arcipelago metropolitano. Partiremo da progetti concreti come quello dell’aria, dei trasporti e dell’abitare per portare a fattor comune le nostre idee e i nostri programmi».