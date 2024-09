Il Teatro Auditorium di Jerago presenta la nuova Rassegna Teatrale 2024/2025

Il Teatro Auditorium di Jerago presenta la sua nuova Rassegna Teatrale 2024/2025, una stagione ricca di spettacoli emozionanti e coinvolgenti, con rappresentazioni che spaziano dalla commedia brillante al teatro di figura, fino ai saggi teatrali e agli eventi musicali.

La rassegna, che si snoda da ottobre 2024 a marzo 2025, offrirà al pubblico momenti di svago e riflessione con una varietà di generi e compagnie teatrali di grande talento. Il cartellone prevede ben otto spettacoli, inclusi due debutti in prima assoluta nella provincia di Varese, oltre a un atteso concerto natalizio.

• 12 ottobre 2024 – Il terzo non serve più

Regia di Riccardo Servi – Compagnia Kuroko

Una commedia brillante che gioca con le relazioni e gli equivoci.

• 26 ottobre 2024 – Boeing Boeing…

Compagnia I Quattrogatti

Proprio come le traiettorie aeree in cielo, sul palco si incrociano sicurezze e imprevisti, menzogne ed equivoci, suspense e attesa. Una miscela con la precarietà di un castello di carte, che solo una fidata domestica e un vecchio amico possono aiutare a non far crollare rovinosamente. Ma, tra un volo e l’altro, si sa, le bugie hanno… il radar corto. Chi si salverà?

Forse solo l’amore vero…

• 9 novembre 2024 – Una giornata poco tranquilla

Compagnia Crocetta di Gallarate

Prima assoluta nella provincia di Varese

Un’esplosiva giornata di imprevisti e colpi di scena, in una commedia frizzante.

• 23 novembre 2024 – L’Odissea per una tazza di tè

Saggio della Scuola di Teatro

Un divertente saggio teatrale che porta in scena il BB lavoro svolto quest’anno.

• 7 dicembre 2024 – Natale in casa Cupiello

Compagnia Attori in Soffitta

Commedia di Eduardo De Filippo

Un classico del teatro italiano, che racconta con ironia le tensioni familiari durante le festività natalizie.

• 21 dicembre 2024 – Live Christmas Concert

Coro John Paul II

Un concerto natalizio che riscalderà i cuori con canti e melodie tradizionali.

• 22 febbraio 2025 – Le marionette sono vive, sono morte o sono…?

Compagnia Isognatori

Prima assoluta

Uno spettacolo originale che mescola il teatro di figura con temi esistenziali e surreali.

• 1 marzo 2025 – Due donne un delitto

Compagnia Fuori Orario

Una commedia brillante piena di suspense, risate e… delitti!

Dettagli e biglietti:

Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Auditorium di Jerago. Il costo dei biglietti è di 12€ per intero e 6€ per ridotto. I biglietti sono disponibili online su www.liveticket.it/auditoriumjerago

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Auditorium Jerago

Email: direzione@auditoriumjerago.it

Sito Web: www.auditoriumjerago.it