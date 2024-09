Il tesoro archeologico di Sesto Calende: dagli scavi oltre alla chiesa un possibile monumento romano

Conclusi gli scavi archeologici nell’area dell’oratorio di San Vincenzo di Sesto Calende, l’Università Stale di Milano ha organizzato una conferenza aperta al pubblico per spiegare ai cittadini e ai più curiosi i primi risultati dopo l’apertura di tre saggi nell’area – già studiata negli Anni 80 – di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, a pochi metri dall’edificio religioso, oggi sconsacrato, e del masso erratico di Preja Buja.

«All’incontro comunitario» condotto dal direttore scientifico Emanuele Intagliata e dal professor Lorenzo Zamboni presenti un centinaio di sestesi, molti dei quali avevano già potuto assistere agli scavi universitari durante le visite organizzate dall’Università ogni martedì del mese fino al 24 settembre, ovvero fino a prima che l’area venisse ricoperta, anche se, come annuncio dai due archeologici, sarà nuovamente oggetto di studio il prossimo anno e, forse, anche i successivi, visto il tesoro che si nasconde sotto il terreno sestese.

«Vedere crescere i numeri dei sestesi presenti agli scavi di settimana in settimana è stato bello e importante – commenta il prof Intagliata -. L’intenzione è quella di continuare gli scavi: la concessione è fino al 2025 ma chiederemo un rinnovo. Difficile dire adesso cosa decideremo di fare, per prima cosa si dovrà studiare e analizzare quanto riportato alla luce, ma è comunque probabile che cercheremo di estendere lo scavo, in particolare per il saggio B».

Non solo l’abside della chiesa cristiana che VareseNews aveva mostrato con un video lo scorso 12 settembre (in fondo l’articolo il video realizzato nel corso della ricerca) nel saggio A, i primi risultati dei nuovi scavi lasciano supporre gli esperti che uno dei tre saggi archeologici aperti, il B, sia legato a un grande edificio di epoca romana, non di carattere residenziale, bensì di culto.

«Sulla base dei materiali emersi possiamo avere una data indicativa attorno alla fine dell’età repubblicana e l’inizio età imperiale, a cavallo tra la fine del primo secolo avanti Cristo e l’inizio del successivo – spiega il prof Zamboni -. Il grande dubbio che affronteremo nelle prossime settimane e mesi di lavoro, durante quello che viene chiamato studio post-scavo, sarà cercare di capire come questa struttura si inserisca all’interno del paesaggio antropico. La sensazione, tutta da confermare, è che si tratti a un grande edificio di culto di età romana. In archeologia è giusto sottolineare come l’errore può e fa parte del processo di conoscenza, l’importante è saperlo poi riconoscere».

L’ipotesi nasce dal tipo di planimetria emersa, dalla scarsità di oggetti domestici e dalla presenza di altri invece funzionali alla celebrazione di un culto, insieme a una serie di indizi secondari, ancora incerti nella correlazione, come la presenza sul territorio degli altari con le dediche a Diana e a Ercole oggi conservati al Museo di Sesto Calende. «Indizi che fanno pensare a un paesaggio non solo insediativo ma con aspetti simbolici monumentali e cultuali – sottolinea Zamboni -. Un aspetto interessante da approfondire sono i terrazzi artificiali dell’area che regolarizzano e monumentalizzano il sito di San Vincenzo verso l’abitato sestese. Se davvero questi terrazzi fossero antropici e romani, si delineerebbe un quadro molto affascinante e suggestivo di un luogo soprelevato, venendo dal lago, con questo grande edificio che occupa una posizione strategica».

In attesa della riapertura del prossimo anno, la conferenza a cielo aperto di domenica 29 settembre non mette comunque il punto al dialogo aperto tra l’Università e Sesto Calende. Come fatto sapere dai due archeologi, nei prossimi mesi le iniziative continueranno «per raccontare il territorio che lo vive ogni giorni». La prima delle idee in corso di sviluppo è una mostra fotografica itinerante che farà tappa nelle scuole della città.

«Oltre al supporto dell’amministrazione comunale sarebbe bellissimo se il territorio volesse partecipare e aiutare questo progetto – conclude poi Zamboni, lanciando una sorta di appello -. Uno dei nostri costi principali è pagare l’alloggio agli studenti. Pensiamo che per uno studente venire a uno scavo significhi poterlo fare a costo zero, considerando anche già il lavoro impegnativo a cui è chiamato. Una casa, un appartamento, un luogo dove poter far alloggiare gli studenti con dei costi ridotti e gestire più facilmente un impegno economico enorme».