Il Varese inizia il campionato a Voghera, “Campo insidioso, fondamentale partire bene”

La gara di Coppa Italia vinta contro la Varesina è stata un ottimo punto di partenza stagionale. A una settimana dal bel successo del “Franco Ossola”, il Città di Varese è atteso allo stadio “Parisi” di Voghera – domenica 8 settembre alle ore 15.00 – per l’esordio del Girone A di Serie D contro la Vogherese.

Una gara che nasconde diverse insidie, tra fattori tecnici e ambientali. Mister Roberto Floris tiene quindi la guardia alta in vista della sfida ai rossoneri, sapendo che sarà necessario il miglior approccio possibile per fare risultato. «Arriviamo da una prestazione importante contro la Varesina – spiega l’allenatore biancorosso -, ma quello è un capitolo chiuso. Ora inizia il campionato: conosciamo bene il girone, sappiamo che è pieno di insidie e servirà la mentalità giusta. La Vogherese è una buona squadra e sarà spinta dal proprio pubblico, noi dovremo essere bravi nell’approccio, essere concentrati soprattutto nei primi minuti di gara. La condizione fisica ancora non è ottimale e con il crescere di questa aumenterà anche la lucidità in attacco. Non dobbiamo pensare al campo e farci condizionare dagli aspetti esterni: una squadra che vuole vincere deve sapersi adattare a tutte le situazioni».

La squadra biancorossa si presenterà a Voghera con la rosa quasi al completo. Recuperato anche il portiere Lorenzo Piras dopo la frattura al volto, l’unico indisponibile sarà il centrocampista Bilario Azizi, fermato per tre giornate dal giudice sportivo per l’espulsione rimediata in amichevole contro il Piacenza.

Il Varese cercherà di iniziare al meglio questo campionato che sarà lungo e dispendioso ma che si spera possa anche essere di altissimo livello per i biancorossi. «Per la stagione mi aspetto che la squadra continui come ha fatto in queste settimane – commenta mister Floris -. Partire con il piede giusto sarebbe la formula migliore, anche a livello emotivo, ma conosciamo questo girone e sappiamo che sa essere pieno di insidie con campi difficili e squadre attrezzate. Non sarà semplice e devo trasmettere ai miei giocatori l’umiltà di affrontare le partite con il massimo rispetto per tutti gli avversari».

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.