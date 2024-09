Il Varese saluta Nitri e si prepara alla Sanremese

Sono settimane dense in casa Città di Varese: gli impegni sono ravvicinati e dopo la vittoria in rimonta di domenica contro l’Imperia è in programma un altro anticipo al “Franco Ossola”: sabato 28 settembre arriva la Sanremese dell’ex Mattia Monticone, poi ci sarà il turno infrasettimanale di mercoledì 2 ottobre a Broni contro l’Oltrepò e infine, domenica 6 ottobre, ancora in casa contro il Fossano. Un calendario fitto ma che i biancorossi hanno intenzione di far fruttare al meglio.

SALUTA NITRI

Intanto si muove qualcosa anche nella composizione della rosa. Il classe 2005 Giorgio Nitri, che finora era stato impiegato solo per pochi minuti nel finale della gara contro l’Imperia, firmerà la risoluzione del contratto e sarà libero di accasarsi altrove in cerca di un maggior minutaggio.

UPGRADE MARANGON

La decisione riguardo a Nitri segue una logica precisa, dopo che Niccolò Stampi ha convinto da esterno a sinistra facendo cambiare gerarchie sulla fascia mancina, e anche perché il 2006 Pietro Marangon, che contro l’Imperia ha fatto l’esordio dal primo minuto, ha giocato in maniera positiva e potrebbe essersi guadagnato maggior considerazione.

INDISPONIBILI

Stampi è tornato dopo l’influenza, Lorenzo Giorgi invece è ancora febbricitante, in settimana non si è quasi mai allenato e potrebbe tornare tra i disponibili giusto in tempo per sabato. Detto di Stefano Molinari fuori a lungo, si allungano anche i tempi di recupero di Paolo Ropolo, alle prese con un guaio muscolare che lo sta condizionando e che potrebbe tenerlo ai box ancora per un paio di settimane. La difesa deve proseguire il nuovo rodaggio con l’inserimento di Samuele Bonaccorsi, mentre in attacco invece scalpitano tutti: Stefano Banfi è a 5 gol in 4 partite (leggi qui l’intervista), Matteo Barzotti si è sbloccato con la doppietta all’Imperia, Matteo Gubellini ha voglia di dimostrare il suo valore e anche il 2005 Nicolò Lari in allenamento non si tira indietro nell’impegno.

DE LUCA AL POMPEI

Intanto, a proposito di attaccanti, una nuova avventura alle porte per la “zanzara” Giuseppe De Luca. Dopo aver salutato Catania ed essere stato per un po’ sul mercato degli svincolati – con qualche sogno da parte dei tifosi varesini – l’attaccante classe 1991 si è accasato al Pompei, Girone I di Serie D, società ambiziosa che conta un altro ex biancorosso, il difensore danese Magnus Troest.

RECUPERI

Mercoledì pomeriggio si sono disputati i due recuperi della prima giornata: il Ligorna – che partiva dal vantaggio di un gol, segnato da Cericola, dopo la sospensione – si è imposto 3-1 in casa dell’Imperia. In rete Miracoli e Lionetti per i genovesi dopo il momentaneo 1-2 di Giglio. Rotondo successo invece per la Lavagnese sull’Oltrepò: a Lavagna i bianconeri si impongono 2-0 con le reti di Lombardi e Mutton. In classifica Ligorna e Lavagnese fanno un bel balzo in avanti salendo a quota 10 punti e agganciando in vetta il Bra. L’Imperia resta a quota 4 punti mentre l’Oltrepò continua la serie negativa rimanendo a zero.