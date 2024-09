In bici dal centro di Gallarate a via Curtatone. “Difendiamo il verde rimasto”

Continua la mobilitazione per via Curtatone, ad opera delle tante realtà (associazioni, giovani del gruppo Tanuki, comitati ambientalisti della zona) che fanno parte del presidio attivato da inizio agosto per protestare e fermare il taglio del bosco.

Prossimo passo? Una biciclettata dal centro di Gallarate fino a via Curtatone, prevista per sabato 28 settembre dalle 16. Una “Critical Mass che partirà da piazza Libertà” e che sarà poi seguita da un pomeriggio di iniziative.

“Partecipiamo numerosi a difesa del poco verde rimasto a Gallarate (54% già urbanizzato!!!), per il bene comune, per un futuro vivibile per i nostri figli e per la tutela della biodiversità.”

Una volta in via Curtatone ci saranno racconti e letture, in un momento conviviale.

L’iniziativa arriva al termine di una settimana che ha già visto altri momenti, tra cui laboratori per bambini con i residenti del quartiere.

Se da un lato la mobilitazione si mantiene anche con le iniziative più leggere, resta da capire quando riprenderanno le operazioni di taglio del bosco, che il Comune vuole riavviare appena possibile, quando si concluderà il periodo di osservazione della fauna nel bosco (mediazione ottenuta in Prefettura).

Il bosco è destinato a lasciare il posto a un polo scolastico unificato sostitutivo di due scuole primarie e due asili.