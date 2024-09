In consiglio comunale a Gavirate in discussione le variazioni di bilancio: opposizioni critiche sulle scelte

Dibattito vivace nel consiglio comunale che si è svolto a Gavirate lo scorso 27 settembre. Le critiche da parte delle opposizioni sono iniziate con le variazioni al bilancio triennale presentate dall’assessore Orlandi. Modifiche per oltre 340.000 euro la cui voce maggiore di spesa è relativa alla manutenzione e all’efficientamento del bocciodromo di Voltorre per un importo di 65.000 euro.

Il consigliere d’opposizione di Gavirate s’è Desta Simone Foti ha criticato la spesa per la sostituzione della caldaia e l’impianto fotovoltaico senza comprendere anche il cambio degli infissi. L’assessore Zocchi ha chiarito l’investimento iniziale del generatore ibrido con pompa di calore che va proprio nel segno di un rinnovamento della struttura.

Tra le voci di variazione anche i 25.000 euro per l’ammodernamento dell’impianto semaforico di piazza Libertà dove il sindaco Parola ha chiarito la scelta di investire sull’impianto semaforico dato che, nell’area, non possibile realizzare una rotonda. Spiegati anche i 30.000 euro per opere di viabilità, i 10.000 per intervento straordinario alla scuola dell’infanzia e i 10.000 euro per attrezzature alla protezione civile.

Il consigliere di Vivere Gavirate Lucchina ha evidenziato la mancanza di investimenti per la salvaguardia del lungo lago, una puntualizzazione a cui ha replicato il vicesindaco Roberto Zocchi: « Abbiamo rimosso il pontile danneggiato e ripulito l’area. Abbiamo chiesto e ottenuto l’avvio di un tavolo con tutti gli attori che hanno un ruolo nella gestione dell’area lacuale. C’è stata una prima riunione e una seconda è fissata per metà ottobre. Allo studio c’è proprio un piano per mettere in sicurezza lungolago, che comprendere anche il primo chilometro del fiume Bardello il cui letto è alla stessa altezza del lago. Sulla pulizia del reticolo minore, avvieremo una pulizia delle parti tombate e presenteremo un progetto a un bando regionale per mettere in sicurezza tutta la zona».

Il tema della sicurezza del territorio rimane, dunque, al centro del dibattito politico: il prossimo 18 ottobre il sindaco presenterà alla popolazione il piano integrale di tutela del territorio.

Scambio vivace anche sul diritto allo studio: la critica del consigliere di Vivere Gavirate Lucchina ai tagli del 30% al diritto allo studio ha visto la replica dell’assessore Marta Meggiolaro che ha negato una riduzione consiste ricordando che l’amministrazione si è detta disponibile a sostenere qualsiasi progettualità importante che le insegnanti volesse avviare: « La contrazione è frutto di decisione della precedente giunta che abbiamo ereditato» ha commentato Meggiolaro ricevendo una critica di Simone Foti (foto sotto) secondo il quale ogni amministratore deve essere responsabile delle decisioni messe in campo.

Il clima è rimasto caldo fino all’ultimo punto, la mozione del capogruppo di Vivere Gavirate sul fallimento Ilma plastica, per chiedere alla giunta di attivarsi nei diversi tavoli per cercare una soluzione a tutela del lavoro e dell’occupazione. Una mozione bocciata dalla maggioranza.

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’elezione dei rappresentanti di nomina sindacale nella Fondazione Bernacchi Gerli Arioli. Sono stati nominati Franco Interdonato, Fabio Bramaschi e Annalisa Bottino.